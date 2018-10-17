Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1,5%

17.10.2018 22:53



В сентябре текущего года реальные располагаемые доходы граждан России снизились на 1,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Такие данные предоставил Росстат, пишет ТАСС. Вместе с тем, по информации ведомства, денежные доходы россиян в сентябре выросли на 0,4% по сравнению с августом 2018 года. Данный показатель составил 31,982 тыс. рублей. А среднемесячная номинальная зарплата в сентябре увеличилась на 10% по сравнению с данными, полученными за сентябрь 2017 года, и составила 42,2 тыс. рублей.