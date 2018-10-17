СК переквалифицировал дело о стрельбе в колледже в Керчи

17.10.2018 21:31



Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело, возбужденное по факту стрельбы в политехническом колледже в Керчи по статье терроризм, переквалифицировано следствием на статью об убийстве. Также, она сообщила, что установлена личность стрелявшего. Это 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, который учился на четвертом курсе. По предварительным данным, в результате трагедии погибло 17 человек.