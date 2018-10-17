ЦИК отказал в проведении референдума о пенсионном возрасте в России

17.10.2018 21:12



Центральная избирательная комиссия вынесла решение о проведении референдума о пенсионной реформе в России, пишет РБК. Так, Комиссия отказала всем инициативным группам, подававшем заявки на проведение в России всеобщего референдума, на котором граждане страны должны были бы решить судьбу повышения пенсионного возраста. По заявлению ЦИК, отказ произошел в связи с истечением срока подачи ходатайств о референдуме, который составляет два месяца со дня регистрации заявления.