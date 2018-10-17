Производители бензина в России подняли цены на 10%

17.10.2018 20:51



Из данных, предоставленных Росстатом, следует, что в сентябре текущего года российские производители бензина повысили цены на свой продукт, пишет газета Известия. По информации ведомства, по сравнению с августом месяцем цена на бензин увеличилась, в среднем, на 10%. Дизельное топливо подорожало на 7,6%, цены на мазут выросли на 9,8%, а на нефтяные масла на 9,2%. Также рост на 7% показали и цены на сжиженные пропан и бутан.