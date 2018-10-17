Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

17.10.2018 17:26



Владимир Путин обсудил с президентом Египта возможность по восстановлению полноценного авиасообщения между Россией и Египтом, сообщают Известия. Спустя 2,5 года, прошедших после разрыва авиасообщения, возобновились чартерные рейсы в популярные у отечественных туристов курорты Египта. Президент России сообщил, что Египетская сторона прикладывает все усилия, для того чтобы как можно скорее восстановить полноценное авиасообщение между двумя государствами.