В России учредили Ассоциацию участников рынка больших данных

17.10.2018 16:57



О создании Ассоциации участников рынка больших данных объявил глава «Яндекса», сообщает Коммерсантъ. В неё войдут такие гиганты как Мегафон, Яндекс, Тинькофф банк, а также группа компаний Mail.ru. Возглавит объединение глава операционного отдела Мегафона Анна Серебряникова. В ближайшее время в правление Ассоциации планируют войти также Ростелеком и Газпромбанк. Деятельностью объединения станет работа по введению общих принципов и стандартов обработки, хранения, передачи и пользования большими объёмами информационных данных.