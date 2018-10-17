Стала известна мощность взорвавшейся в Керчи бомбы‍

17.10.2018 15:20



По имеющимся данным, мощность самодельного взрывного устройства, сработавшего в Керчинском колледже, составила не менее 300 грамм в тротиловом эквиваленте, сообщает Лента.ру. Также сообщается, что скорее всего взрывное устройство было замаскировано под какой-то не вызывающий подозрений предмет, а также помимо взрывчатки содержало в себе начинку из поражающих элементов, что свидетельствует о том, что целью злоумышленников являлось поражение человеческих сил, а не просто проявление акта устрашения.