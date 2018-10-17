В Роскачестве изучили 40 марок светлого пива

17.10.2018 14:23



Роскачество провело комплексное исследование светлого пива, продающегося на российском рынке, сообщает RT. По результатам исследований выбирали лучший из 40 популярнейших брендов и сортов. Ключевыми требованиями выступили качество используемого сырья, соответствие производственного процесса установленным технологическим требованиям и нормам, а также внешний вид и вкусовые показатели. По результатам проверки не было обнаружено синтетических добавок.