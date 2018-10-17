Кокорин признался, что оскорбил чиновника Пака по национальному признаку

17.10.2018 12:31



Футболист «Зенита» Александр Кокорин сделал признание, сказав, что оскорбил чиновника Минпромторга Дениса Пака по национальному признаку. В конечном итоге, как отмечается, этот фактор может послужить отягчающим обстоятельством в деле нападающего.

Как ранее сообщалось, братья Кокорины не только били Пака по лицу, но и советовали ему, корейцу, отправиться в Китай. Во время очной ставки футболист признался, что такие высказывания были.

Также, как ранее сообщал адвокат чиновника, у Пака также остались претензии и к Павлу Мамаеву, который не принимал в его избиении непосредственного участия.