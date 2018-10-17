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В Минпромторге заявили, что Россия готова к новым санкциям

17.10.2018 10:17
В Минпромторге заявили, что Россия готова к новым санкциям

Представитель Минпромторга заявил, что Россия готова к возможному введению новых ограничений. В разговоре с РИА Новости заминистра промышленности и торговли Алексей Груздев отметил, что возможное ужесточение санкций не отменяет конструктивного настроя.

«… Мы уже давно готовы ко всему. Несмотря на контрпродуктивность этих мер, наша промышленность и экономика неплохо адаптируются», - заявил Груздев. Добавив, что, тем не менее, «все это мешает конструктивному, нормальному ведению торговых связей».

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