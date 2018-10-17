В Минпромторге заявили, что Россия готова к новым санкциям
17.10.2018 10:17
Представитель Минпромторга заявил, что Россия готова к возможному введению новых ограничений. В разговоре с РИА Новости заминистра промышленности и торговли Алексей Груздев отметил, что возможное ужесточение санкций не отменяет конструктивного настроя.
«… Мы уже давно готовы ко всему. Несмотря на контрпродуктивность этих мер, наша промышленность и экономика неплохо адаптируются», - заявил Груздев. Добавив, что, тем не менее, «все это мешает конструктивному, нормальному ведению торговых связей».
Написать комментарий