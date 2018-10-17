В Минпромторге заявили, что Россия готова к новым санкциям

17.10.2018 10:17



Представитель Минпромторга заявил, что Россия готова к возможному введению новых ограничений. В разговоре с РИА Новости заминистра промышленности и торговли Алексей Груздев отметил, что возможное ужесточение санкций не отменяет конструктивного настроя.