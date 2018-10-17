17.10.2018 09:41



Российский боец Хабиб Нурмагомедов остается в UFC, и будет продолжать свои выступления, передает РИА Новости со ссылкой на TMZ Sports. Информация об этом поступила от главы организации Дана Уайта.

После победы над ирландцем Макгрегором у Нурмагомедова произошла с ним стычка, в которой затем участвовали не только сами бойцы, но их команды. После этого сообщалось о том, что россиянин может быть наказан. Затем глава UFC пояснил, что Нурмагомедова не будут лишать чемпионского пояса, но будет уволен член команды Зубайра Тухугов за участие в драке. Нурмагомедов ответил на эти угрозы тем, что уйдет из организации.