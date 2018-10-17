Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 ОКТ, 10:01 МСК
USD (ЦБ)    65,5305
EUR (ЦБ)    75,9236

17 ОКТ, 10:01 МСК
USD (ЦБ)    65,5305
EUR (ЦБ)    75,9236

ЦРУ рассекретило доклад о нетрадиционной ориентации Гитлера

17.10.2018 09:12
ЦРУ рассекретило доклад о нетрадиционной ориентации Гитлера

Весьма деликатную тему подняли СМИ последние сутки. Поводом для этого стал рассекреченный доклад ЦРУ, который раскрывает пикантные подробности личной жизни Адольфа Гитлера. Оказалось, что у лидера нацистской Германии были садомазохистские наклонности. Кроме этого, как выяснилось, он увлекался не только женщинами, но и имел гомосексуальную ориентацию.

Сам доклад состоит из 70 страниц, а его автором стал антрополог Генри Филд. Таким образом, в 1943 году он выполнял заказ Управления стратегических служб США. В основе отчета лежит исследование Эрнста Седжвика Ганфштенгля, который являлся близким другом фюрера в период 20-х — 30-х годов XX века.

В докладе приводятся конкретные факты и примеры необычных увлечений Гитлера. Так, например, утверждается, что он стал «обращать внимание» на своего будущего зама Рудольфа Гессе по прозвищу «Фройлен Анна» после того, как они вместе сидели в тюрьме в 20-е годы.

✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 1

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох

Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох
Экономика

«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество

«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество
Экономика

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 3

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии 1

Узнай, страна

На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец

На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец

Одним из ключевых спикеров Промышленного Форума в Череповце станет эксперт мирового уровня

Одним из ключевых спикеров Промышленного Форума в Череповце станет эксперт мирового уровня

Вологодская ТПП проведет семинар для организаций работающих с прекурсорами.

Вологодская ТПП проведет семинар для организаций работающих с прекурсорами.

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета

Новости СМИ

Новости дня

09:41 Боец Хабиб Нурмагомедов остается в UFC Боец Хабиб Нурмагомедов остается в UFC
Власти скрывают план отказа от доллара, в Россию переехало 800 тыс. соотечественников и другие новости среды
Власти скрывают план отказа от доллара, в Россию переехало 800 тыс. соотечественников и другие новости среды
08:14 Израиль бомбит сектор Газа Израиль бомбит сектор Газа
07:41 Дети, которые проводят более получаса онлайн, чаще страдают ожирением Дети, которые проводят более получаса онлайн, чаще страдают ожирением
07:03 Украина опозорилась на весь мир Украина опозорилась на весь мир
06:50 "Аэрофлот" перестал продавать льготные билеты в Крым и на Дальний Восток "Аэрофлот" перестал продавать льготные билеты в Крым и на Дальний Восток
06:38 Монеточка отменила концерты из-за потери голоса Монеточка отменила концерты из-за потери голоса
Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника
Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника
06:25 США могут наложить санкции на компании, занимающиеся восстановлением Сирии США могут наложить санкции на компании, занимающиеся восстановлением Сирии

Узнай, страна!

16 ОКТ, 15:54 На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
16 ОКТ, 15:23 Одним из ключевых спикеров Промышленного Форума в Череповце станет эксперт мирового уровня Одним из ключевых спикеров Промышленного Форума в Череповце станет эксперт мирового уровня
16 ОКТ, 15:03 В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета
16 ОКТ, 14:37 На форуме «Модель международных организаций» состоится телемост со штаб-квартирами ООН На форуме «Модель международных организаций» состоится телемост со штаб-квартирами ООН
16 ОКТ, 09:07 Премьер-министр России принял приглашение тамбовского губернатора посетить регион Премьер-министр России принял приглашение тамбовского губернатора посетить регион
15 ОКТ, 17:44 В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
12 ОКТ, 15:56 Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей
12 ОКТ, 11:45 Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта
11 ОКТ, 09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter