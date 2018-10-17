ЦРУ рассекретило доклад о нетрадиционной ориентации Гитлера

17.10.2018 09:12



Весьма деликатную тему подняли СМИ последние сутки. Поводом для этого стал рассекреченный доклад ЦРУ, который раскрывает пикантные подробности личной жизни Адольфа Гитлера. Оказалось, что у лидера нацистской Германии были садомазохистские наклонности. Кроме этого, как выяснилось, он увлекался не только женщинами, но и имел гомосексуальную ориентацию.

Сам доклад состоит из 70 страниц, а его автором стал антрополог Генри Филд. Таким образом, в 1943 году он выполнял заказ Управления стратегических служб США. В основе отчета лежит исследование Эрнста Седжвика Ганфштенгля, который являлся близким другом фюрера в период 20-х — 30-х годов XX века.

В докладе приводятся конкретные факты и примеры необычных увлечений Гитлера. Так, например, утверждается, что он стал «обращать внимание» на своего будущего зама Рудольфа Гессе по прозвищу «Фройлен Анна» после того, как они вместе сидели в тюрьме в 20-е годы.