Украина опозорилась на весь мир

17.10.2018 07:03



С таким заявлением выступил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в своем интервью телеканалу "112 Украина". По его словам, позорной является ситуация с отклонением Верховной радой Украины закона об отмене депутатской неприкосновенности, который внес на рассмотрение Рады президент страны Петр Порошенко. Ранее, депутаты публично заявили о своем желании снять с себя депутатскую неприкосновенность, но, когда дошло до принятия соответствующего законопроекта, стушевались.