США могут наложить санкции на компании, занимающиеся восстановлением Сирии

17.10.2018 06:25



Администрация американского лидера Дональда Трампа может ввести санкционные ограничения в отношении тех компаний России и Ирана, которые занимаются восстановлением сирийских территорий, пишет Интерфакс. Такие действия для сдерживания Ирана, предусмотрены в новом плане Администрации президента США по Сирии. Также, США не будут выделять материальную помощь на восстановление тех районов страны, в которых присутствует российский и иранский контингент.