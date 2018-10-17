Турецкая православная церковь подала в суд на Константинопольский патриархат

17.10.2018 05:47



Из-за принятия решения о предоставлении афтокефалии украинской церкви, Турецкая православная церковь (ТПЦ) подала иск в суд в отношении Константинопольского патриархата и самого патриарха Варфоломея, пишет РИА Новости. ТПЦ мотивировала это решение тем, что Лозаннский мирный договор 1923 года четко прописывает полномочия Константинополя, которые ограничиваются отправление церковных обрядов для греков, проживающих на территории Турции. Таким образом, вмешавшись в дела Русской православной церкви, патриарх превысил свои полномочия. По словам представителя ТПЦ, в такой ситуации патриархат не сможет оставаться на территории Турции.