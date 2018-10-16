Факторы окружающей среды могут спровоцировать начало рассеянного склероза

16.10.2018 23:29



Новое исследование Тель-Авивского университета показывает, что определенные условия окружающей среды могут ускорить структурные изменения, которые происходят в миелиновых оболочках в начале рассеянного склероза (РС), пишет ScienceDaily.

Исследование показывает, что миелиновые оболочки подвергаются структурным переходам, когда они вызваны изменениями местных условий окружающей среды, такими как концентрация соли (соленость) и температура. Эти переходы, согласно исследованию, делают организм уязвимым для аутоиммунных атак, которые могут привести к РС.

«Современные терапевтические подходы сосредоточены на аутоиммунном ответе, не указав виновника», - говорит один из авторов исследования профессор ТАУ Рой Бек. «Мы обнаружили, что при определенных условиях окружающей среды, таких как повышенная соленость и температура, миелиновые оболочки, защищающие нейроны, подвергаются структурным переходам, совместимым с патологическими миелиновыми структурами при рассеянном склерозе».

Физиологические условия регулируются самим организмом, но температура и соленость подвержены локальным внешним изменениям. Результаты, представленные в исследовании, показывают, что даже незначительные изменения в этих условиях могут спровоцировать рассеянный склероз.