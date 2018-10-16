Факторы окружающей среды могут спровоцировать начало рассеянного склероза
Новое исследование Тель-Авивского университета показывает, что определенные условия окружающей среды могут ускорить структурные изменения, которые происходят в миелиновых оболочках в начале рассеянного склероза (РС), пишет ScienceDaily.
Исследование показывает, что миелиновые оболочки подвергаются структурным переходам, когда они вызваны изменениями местных условий окружающей среды, такими как концентрация соли (соленость) и температура. Эти переходы, согласно исследованию, делают организм уязвимым для аутоиммунных атак, которые могут привести к РС.
«Современные терапевтические подходы сосредоточены на аутоиммунном ответе, не указав виновника», - говорит один из авторов исследования профессор ТАУ Рой Бек. «Мы обнаружили, что при определенных условиях окружающей среды, таких как повышенная соленость и температура, миелиновые оболочки, защищающие нейроны, подвергаются структурным переходам, совместимым с патологическими миелиновыми структурами при рассеянном склерозе».
Физиологические условия регулируются самим организмом, но температура и соленость подвержены локальным внешним изменениям. Результаты, представленные в исследовании, показывают, что даже незначительные изменения в этих условиях могут спровоцировать рассеянный склероз.
«Миелиновые оболочки подвергаются структурным переходам на молекулярном уровне при воздействии различных условий окружающей среды. Эти небольшие модификации создают структурные неустойчивости, которые позволяют иммунной системе атаковать нейроны», - говорит соавтор исследования доктор ТАУ Рон Шахарабани. «Эти результаты подчеркивают, что местные условия окружающей среды имеют решающее значение для функции миелина. Эти условия следует рассматривать как альтернативные возможности для ранней диагностики и как средство избежать начала демиелинизации. Поскольку мы полагаем, что эти структурные модификации приводят к уязвимости миелиновой мембраны к атакам иммунной системы, это может помочь объяснить причины РС и раскрыть дополнительные сведения о борьбе с рассеянным склерозом и связанными с ними расстройствами».
Написать комментарий