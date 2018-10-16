Уфолог Скотт Уоринг вновь обнаружил у Солнца НЛО размером с Землю

16.10.2018 23:13



Популярный интернет-уфолог Скотт Уоринг в очередной раз разглядел на одном из снимков НАСА таинственный объект рядом со светилом, который по своим габаритам почти превосходит нашу планету. Исследователь поделился выводами в своем видео, которое разместил на канале в YouTube.

По словам уфолога, этот неопознанный летающий объект - гигантская инопланетная конструкция, созданная представителями инопланетной цивилизации, использующей роботов для ее создания.

«Как пришельцы создают такие гигансткие объекты? Легко, инопланетяне живут вечно. Они задают роботу программу о создании космического корабля, сообщают ему размер и требования. Время на его строительство не важно. Один робот создает еще десять роботов. Эти роботы создают больше роботов и т. д., пока не появится армия из тысячи роботов, работающих над получением материалов, созданием технологий и сбором такого гигантского корабля. На это может уйти миллионы лет. Но так как инопланетяне живут вечно, миллионы лет пройдут быстро ... пока вы наслаждаетесь своей жизнью, ваши роботы создают космический корабль размером с землю. Вот он!» - сообщил Уоринг.

Он также отметил, что две недели назад рассказывал о том же НЛО, покидающем Солнце, пишет ufosightingsdaily.com.