Доллар ждет скорый крах

16.10.2018 20:57



Исполнительный директор компании A.G. Bisset Associates LLC, которая специализируется на валютных исследованиях, Ульф Линдал заявил, что к 2024 году доллар ждет неминуемых крах, пишет РИА Новости. По его словам, по отношению к евро, американская валюта потеряет порядка 40%, также, доллар упадет и по отношению к японской йене (33%). Как отмечает Линдал, падение доллара отразится на стоимости сырья и окажет серьезное влияние на все финансовые рынки.