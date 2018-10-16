Россия сама выйдет из Совета Европы

16.10.2018 20:41



Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление генсека СЕ о том, что если Россия не возобновит взносы в бюджет Совета Европы, она будет исключена из состава организации, пишет ТАСС. По его словам, Россия сама выйдет из СЕ, в том случае, если Кабинет министров ЕС не подтвердит равные права всех членов ПАСЕ и не восстановит в правах российскую делегацию. Лавров подчеркнул, что Россия не будет признавать функционеров СЕ, выбранных без участия российской стороны.

Также, глава МИД РФ напомнил, что Россия вступила в Совет Европы, "исходя из того, что он обеспечивает общеевропейское универсальное правовое и гуманитарное пространство", которое в настоящее время нарушено путем лишения делегации России прав в ПАСЕ.