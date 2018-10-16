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Представлен самый мощный смартфон Huawei: Mate 20 Pro с тремя камерами

16.10.2018 19:32
Представлен самый мощный смартфон Huawei: Mate 20 Pro с тремя камерами

В Лондоне, в ходе пресс-конференции компании Huawei была анонсирована самая мощная модель товарного ряда компании: Mate 20 Pro, с тремя встроенными камерами, сообщают Вести. Смартфон собрал в себе воедино все самые передовые технологии, начиная от сканера отпечатка пальцев, встроенного прямо в экран, и распознаванию по лицу и заканчивая высокопроизводительным 7-нанометровым чипом. Смартфон будет доступен в двух цветовых исполнениях: в изумрудно-зеленой и черной. Цена на устройство будет варьироваться от 800 до 900 евро.

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