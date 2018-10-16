150 000 камер обеспечивают в Москве видеонаблюдение

16.10.2018 18:30



По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице более 150 тыс. камер видеонаблюдения функционируют в целях обеспечения непрерывного онлайн-контроля за ходом жизни всех основных сфер деятельности мегаполиса, сообщает Molnet.ru. По словам Собянина, данная система работает на системе аутсорсинга, перенаправляя весь видеопоток в единый центр обработки данных. ЖКХ, правоохранительные органы, инспекции и другие структуры работают с использованием получаемых данных.