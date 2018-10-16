Первая ракетка мира Симона Халеп снялась с «Кубка Кремля»

16.10.2018 15:57



Теннисистка из Румынии снялась с известного турнира "Кубок Кремля" из-за травмы спины, сообщает ТАСС. Травму Симона Халеп получила в конце сентября, в ходе тренировки по подготовке к турниру Женской теннисной ассоциации. На своей странице в Твиттере она сделала заявление, что она очень сожалеет, что не сможет продолжить своё участие в турнире, так как спина всё ещё беспокоит её и пожелала турниру больших успехов.