Кремль озабочен разрывом отношений между РПЦ и Константинополем

16.10.2018 15:07



Как заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации, Дмитрий Песков, российское правительство очень беспокоит разрыв отношений между РПЦ и Константинополем, сообщает Коммерсантъ. Кремль надеется, что духовенство всё же придёт к единому, удовлетворяющему интересы обеих сторон, решению в рамках которого интересы РПЦ будут удовлетворены. Напоминаем, что ранее Константинополь отменил документ РПЦ, в котором говорилось о переходе Киевской митрополии под управление Московского патриархата, а также снял анафему с опального Филарета.