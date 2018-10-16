ЧМ-2018 принес экономике РФ 952 млрд рублей

16.10.2018 14:38



Подведены итоги по общим показателям "выручки" от прошедшего в России Чемпионата мира по футболу, сообщает Интерфакс. Суммарно "чистый" приток капитала в бюджет Российской Федерации составил 952 млрд. рублей, что составляет порядка 1% от годового ВВП России. Подобный экономический результат стал следствием "вливания" в экономику инвестиций, направленных на модернизацию инфраструктуры, а так же тратами туристов и другими сопутствующими расходами и инвестициями. Также отмечается рост выручки предприятий малого и среднего бизнеса.