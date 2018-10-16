Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 ОКТ, 16:10 МСК
USD (ЦБ)    65,5305
EUR (ЦБ)    75,9236

16 ОКТ, 16:10 МСК
USD (ЦБ)    65,5305
EUR (ЦБ)    75,9236

ФСБ задержала в Москве двух подростков по статье о призывах к экстремизму

16.10.2018 14:15
ФСБ задержала в Москве двух подростков по статье о призывах к экстремизму

В Москве, в результате проведения служебной операции ФСБ, были задержаны два подростка 17-и летнего возраста, в рамках делопроизводства по делу о призывах к экстремизму, сообщает Коммерсантъ. Силовики не дали разъяснений с чем связано проведение обысков, не предоставили никаких законных документов, сославшись на невозможность снять с них копию, а так же запретили матери одного из задержанных подростков проследовать в управление ФСБ. Один из подростков входит в националистическое движение "Нация и свобода".

Владимир Путин позитивно оценил российскую экономику
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 1

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох

Как работает система кэшбэк по банковским картам и в чем подвох
Экономика

«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество

«Экономически обоснованные тарифы». Как в России формируются цены на электричество
Экономика

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?

Можно ли быть счастливым в старости? И если да, то, как этого добиться?
Бизнес и психология 3

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?

Глобальное потепление – миф или реальность? И при чем здесь человек?
Наука и технологии 1

Узнай, страна

На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец

На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец

Одним из ключевых спикеров Промышленного Форума в Череповце станет эксперт мирового уровня

Одним из ключевых спикеров Промышленного Форума в Череповце станет эксперт мирового уровня

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета

На форуме «Модель международных организаций» состоится телемост со штаб-квартирами ООН

На форуме «Модель международных организаций» состоится телемост со штаб-квартирами ООН

Новости СМИ

Новости дня

15:57 Первая ракетка мира Симона Халеп снялась с «Кубка Кремля» Первая ракетка мира Симона Халеп снялась с «Кубка Кремля»
Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника
Россияне уносят деньги из Сбербанка и ВТБ, Россия получит барыши за нефть Ирана и другие новости понедельника
15:28 Митрополит УПЦ объявил себя клириком Константинополя‍ Митрополит УПЦ объявил себя клириком Константинополя‍
15:07 Кремль озабочен разрывом отношений между РПЦ и Константинополем Кремль озабочен разрывом отношений между РПЦ и Константинополем
14:38 ЧМ-2018 принес экономике РФ 952 млрд рублей ЧМ-2018 принес экономике РФ 952 млрд рублей
14:02 Владимир Путин позитивно оценил российскую экономику Владимир Путин позитивно оценил российскую экономику
13:55 В РПЦ заявили, что Константинополь не может быть центром Православной церкви В РПЦ заявили, что Константинополь не может быть центром Православной церкви
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
Финансовая пирамида «Кэшбери» посыпалась, Константинополь внес раскол между Москвой и Киевом и другие новости пятницы
13:42 Министр Мединский назвал Маяковского первым рэпером Министр Мединский назвал Маяковского первым рэпером

Узнай, страна!

15:54 На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец На «Ленинградский гектар» запустят пастись овец
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
Пять компаний России – среди лучших работодателей мира, Европа призналась в зависимости от «Газпрома» и другие новости четверга
15:23 Одним из ключевых спикеров Промышленного Форума в Череповце станет эксперт мирового уровня Одним из ключевых спикеров Промышленного Форума в Череповце станет эксперт мирового уровня
15:03 В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета В ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыли производство препарата для лечения сахарного диабета
14:37 На форуме «Модель международных организаций» состоится телемост со штаб-квартирами ООН На форуме «Модель международных организаций» состоится телемост со штаб-квартирами ООН
09:07 Премьер-министр России принял приглашение тамбовского губернатора посетить регион Премьер-министр России принял приглашение тамбовского губернатора посетить регион
15 ОКТ, 17:44 В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров В Татарстане начали воспроизводить стерлядь и осетров
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
Путин не может остановить рост цен на бензин, экономика России рухнет в 2019 году под санкциями и другие новости среды
12 ОКТ, 15:56 Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей Врио губернатора Курской области Роман Старовойт приступил к исполнению своих обязанностей
12 ОКТ, 11:45 Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта
11 ОКТ, 09:13 Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы Более 230 молодых жителей ЕАО научат основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter