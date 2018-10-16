ФСБ задержала в Москве двух подростков по статье о призывах к экстремизму

16.10.2018 14:15



В Москве, в результате проведения служебной операции ФСБ, были задержаны два подростка 17-и летнего возраста, в рамках делопроизводства по делу о призывах к экстремизму, сообщает Коммерсантъ. Силовики не дали разъяснений с чем связано проведение обысков, не предоставили никаких законных документов, сославшись на невозможность снять с них копию, а так же запретили матери одного из задержанных подростков проследовать в управление ФСБ. Один из подростков входит в националистическое движение "Нация и свобода".