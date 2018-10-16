В РПЦ заявили, что Константинополь не может быть центром Православной церкви

16.10.2018 13:55



У Константинопольского патриархата больше нет права называться «координирующим центром для всей Православной церкви». Как передает РИА Новости, с таким заявлением во время одной из передач на Первом канале выступил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.