В РПЦ заявили, что Константинополь не может быть центром Православной церкви
У Константинопольского патриархата больше нет права называться «координирующим центром для всей Православной церкви». Как передает РИА Новости, с таким заявлением во время одной из передач на Первом канале выступил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
«Мы сейчас встали перед новой церковной реальностью: у нас больше нет единого координирующего центра в Православной церкви, и мы должны это очень ясно сознавать. Константинопольский патриархат в качестве такового центра самоликвидировался», — заявил митрополит.
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