Министр Мединский назвал Маяковского первым рэпером

16.10.2018 13:42



В будущем такое направление как рэп может стать частью русской культуры, благодаря ее исключительной «восприимчивости ко всему чужому». Как передает Интерфакс, такого мнения придерживается министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Свою точку зрения министр озвучил во время заседания клуба «Валдай».

«Русская культура исключительно открыта, терпима, отзывчива, восприимчива ко всему чужому. Всемерно отзывчива, как говорили наши классики. Балет не русское искусство, но все считают, что это русский балет сейчас», - отметил Мединский.

Кроме этого, министр культуры рассказал о том, что недавно он сообщил своему сыну о том, что «первым рэпером был Маяковский». После чего эта «новость» разошлась по всему классу, и теперь все школьники читают Маяковского.