Депутаты Госдумы запретили рекламировать написание дипломов на заказ

16.10.2018 13:32



Во вторник в Государственной думе РФ был принят закон, который вводит запрет на рекламу написания заказных дипломных работ, передает Интерфакс. Уточняется, что данный закон является дополнением перечня товаров и услуг, реклама которых не допускается, а также «запретом на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций)».

Ранее автором данной инициативы выступило российское правительство.