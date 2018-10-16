Глава Крыма планирует лично пригласить Асада на Ялтинский форум
16.10.2018 12:52
Глава Крыма планирует лично пригласить главу Сирии Башара Асада на Ялтинский форум, который состоится в апреле следующего года, передает РИА Новости.
В данный момент крымская делегация, которую возглавляет Сергей Аксенов, находится с двухдневным официальным визитом в Дамаске. Здесь планируется провести серию деловых встреч и подписать ряд соглашений, предусматривающих сотрудничество сторон в разных сферах.
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