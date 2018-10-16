Скончался знаменитый ученый Марк Кривошеев

16.10.2018 12:23



Ушел из жизни легендарный советский и российский ученый 97-летний Марк Кривошеев. Именно его называют основателем современного цифрового телевидения. Ученому принадлежит разработка международных стандартов вещания высокой четкости. Его профессионализм ценился во всем мире, а имя навсегда будет вписано в историю.

Доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР - именно Кривошеев нес ответственность за трансляцию Олимпиады в Москве, а в прошлом году он стал обладателем премии в области развития средств массовой информации.

Биография и профессиональная деятельность ученого полна увлекательных и интереснейших фактов: в 1945 году он был в числе организаторов первой в Европе послевоенной телетрансляции. А еще, в начале 60-х – знаменитый прямой эфир с Красной площади, на которой встречали не менее легендарного космонавта Юрия Гагарина.