Пермского экс-депутата, которого осудили за избиение DJ Smash, исключили из «Единой России»

16.10.2018 11:50



Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев был исключен из «Единой России», передает РИА Новости. Как говорится в сообщении партии, это решение вызвано тем, что действия Телепнева дискредитируют ЕР.

Напомним также, что ранее экс-парламентарий был осужден на двухлетний срок за то, что избил артиста DJ Smash. Этот случай стал резонансным и вызвал волну возмущения у общественности.