Пермского экс-депутата, которого осудили за избиение DJ Smash, исключили из «Единой России»
16.10.2018 11:50
Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев был исключен из «Единой России», передает РИА Новости. Как говорится в сообщении партии, это решение вызвано тем, что действия Телепнева дискредитируют ЕР.
Напомним также, что ранее экс-парламентарий был осужден на двухлетний срок за то, что избил артиста DJ Smash. Этот случай стал резонансным и вызвал волну возмущения у общественности.
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