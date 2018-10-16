Вступило в силу соглашение об административной границе между Чечней и Ингушетией

16.10.2018 10:35



Вступило в силу соглашение, в котором речь идет о разграничении линии административной границы между Чечней и Ингушетией. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от спикера чеченского парламента Магомеда Даудова.

Напомним, что в минувшем сентябре главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров поставили свои подписи под документом, который определяет границы между данными регионами. Собственно соглашение, ранее утвержденное парламентами обеих республик, предусматривает равноценный обмен территориями.