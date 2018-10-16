В Москве появятся экскурсионные автобусы-амфибии

16.10.2018 10:08



В российской столице планируется запустить новый вид транспорта: туристические автобусы-амфибии. Они смогут передвигаться не только по улицам, но и по воде, передает Интерфакс. Московские власти уже выделили на эти цели финансирование. Так, в 2019 году на эти цели планируется потратить 325 миллионов рублей, в 2020 и 2021 годах – еще по 50 миллионов.

Вероятно, это должно привлечь в город не только новых туристов, но поднять на новый уровень сферу работы с туристами и гостями Москвы.