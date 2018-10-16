Стоимость нефти Brent поднялась до $81,12 за баррель

16.10.2018 09:47



После падение на прошлой неделе, эти дни ознаменовались для нефтяного рынка тенденцией восстановления. Как передает Интерфакс, это происходит на фоне конфликта между США и Саудовской Аравией, за которым внимательно наблюдают инвесторы.

Так, фьючерсы декабря нефти Brent на бирже Лондона ICE Futures на 8:26 мск поднялись на $0,34 (0,42%) – до отметки $81,12 за баррель. Цена нефти WTI с фьючерсами на ноябрь поднялась на $0,04 (0,2%) – до уровня $71,92 за баррель.