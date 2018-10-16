Глобальное потепление повысит цены на пиво

16.10.2018 07:52



Согласно новым исследованиям с участием Университета Восточной Англии (UEA), суровые климатические явления могут вызвать нехватку пива в мире, пишет phys.org.

Исследование предупреждает, что все более широко распространяемое глобальное потепление может привести к значительному снижению урожайности ячменя во всем мире, что сказывается на запасе, используемом для производства пива, и в конечном итоге приводит к «драматическому» падению потребления пива и росту цен на пивоваренные продукты.

Пиво является самым популярным алкогольным напитком в мире. Хотя частота и серьезность экстремальных засух и жары существенно возрастают в ряде будущих климатических сценариев, уязвимость поставок пива в такие экстремумы никогда не оценивалась.

В последние годы пивной сектор потребляет около 17% мирового производства ячменя, но эта доля сильно варьируется в основных странах-производителях пива, например, с 83% в Бразилии до 9% в Австралии. Результаты нового исследования показывают потенциальные средние потери урожая от 3% до 17% в зависимости от тяжести условий. Снижение глобального предложения ячменя приводит к пропорционально большему уменьшению ячменя, используемого для производства пива.

В ходе самых суровых климатических событий результаты показывают, что мировое потребление пива снизится на 16%, или 29 млрд литров, что примерно соответствует общему годовому потреблению пива в США, и что цены на пиво будут в среднем вдвое больше. Даже в менее тяжелых экстремальных явлениях потребление пива упадет на 4%, а цены вырастут на 15%.