Глобальное потепление повысит цены на пиво
Согласно новым исследованиям с участием Университета Восточной Англии (UEA), суровые климатические явления могут вызвать нехватку пива в мире, пишет phys.org.
Исследование предупреждает, что все более широко распространяемое глобальное потепление может привести к значительному снижению урожайности ячменя во всем мире, что сказывается на запасе, используемом для производства пива, и в конечном итоге приводит к «драматическому» падению потребления пива и росту цен на пивоваренные продукты.
Пиво является самым популярным алкогольным напитком в мире. Хотя частота и серьезность экстремальных засух и жары существенно возрастают в ряде будущих климатических сценариев, уязвимость поставок пива в такие экстремумы никогда не оценивалась.
В последние годы пивной сектор потребляет около 17% мирового производства ячменя, но эта доля сильно варьируется в основных странах-производителях пива, например, с 83% в Бразилии до 9% в Австралии. Результаты нового исследования показывают потенциальные средние потери урожая от 3% до 17% в зависимости от тяжести условий. Снижение глобального предложения ячменя приводит к пропорционально большему уменьшению ячменя, используемого для производства пива.
В ходе самых суровых климатических событий результаты показывают, что мировое потребление пива снизится на 16%, или 29 млрд литров, что примерно соответствует общему годовому потреблению пива в США, и что цены на пиво будут в среднем вдвое больше. Даже в менее тяжелых экстремальных явлениях потребление пива упадет на 4%, а цены вырастут на 15%.
«Все больше исследований начали проектировать последствия изменения климата для мирового производства продуктов питания, уделяя основное внимание основным сельскохозяйственным культурам, таким как пшеница, кукуруза, соя и рис», - говорит координатор исследования и ведущий британский автор Dabo Guan, профессор экономики изменения климата в Школе международного развития UEA. «Однако, если усилия по адаптации придают приоритетное значение потребностям, изменение климата может подорвать доступность, стабильность и доступ к «роскошным» товарам в большей степени, чем к основным продуктам питания. Рациональная безопасность людей одинаково важна для продовольственной безопасности во многих аспектах общества. И хотя некоторое внимание было уделено потенциальным последствиям изменения климата для таких роскошных культур, как вино и кофе, воздействие на пиво не было тщательно оценено».
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