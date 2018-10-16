Емельяненко дал несколько советов арестованным Мамаеву и Кокорину

16.10.2018 07:14



Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, у которого уже есть опыт нахождения в СИЗО, прокомментировал арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также дал им несколько советов, пишет Sport24. В первую очередь боец советует футболистам исправляться и не допускать в дальнейшем тех же ошибок, больше читать и сделать мячик из хлеба, который, завернув в несколько пар носков, можно пинать на прогулках.