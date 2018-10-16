Сбербанк может продать головной офис

16.10.2018 06:42



Сбербанк может продать свой головной офис, который расположен в Москве на улице Вавилова. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственный источник близкий к организации. Также, как стало известно агентству, Сбербанк может получить два здания в районе "Москва-Сити", которые будут отданы банку за долги. Вместе с тем, еще один источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что в настоящее время этот вопрос не обсуждается.