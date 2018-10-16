Депутат ЕР тербует запретить выход в прокат фильма "Праздник"

16.10.2018 06:27



На официальном сайте партии "Единая Россия" размещено заявление одного из членов партии с требованием о запрете выхода в прокат фильма "Праздник" режиссера Алексея Красовского, пишет РБК. Так, в своем заявлении Андрей Турчак обращается к министру культуры Владимиру Мединскому с требованием не выдавать прокатное удостоверение картине, так как фильм, по его словам, является "глумлением над историей нашего народа". Картина Красовского повествует о людях, которые, обладая определенными привилегиями, "умудрялись жить хорошо" даже в блокадном Ленинграде.