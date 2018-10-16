Порошенко грозит России украинской авиацией

16.10.2018 05:34



Во время учений "Чистое небо - 2018", которые проходят на Украине, лидер страны Петр Порошнко заявил, что Россия якобы использует авиацию для того, чтобы нападать на украинскую территорию, пишет РИА Новости. Также, президент Украины сообщил, что данные учения призваны показать российской стороне, что нападения на страну будет стоить России очень дорого. Тем не менее Порошенко не указал, где и когда российская авиация наносила удары по территории Украины.