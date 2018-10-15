Розмарин улучшает память и когнитивные функции человека

15.10.2018 23:45



Новое исследование, опубликованное в Журнале психофармакологии , показало, что употребление концентрированного экстракта розмарина No1 Rosemary Water может повысить эффективность когнитивных функций и памяти до 15%, пишет EurekAlert.

Исследование, проведенное доктором Марком Моссом в Университете Нортумбрии, является первой публикацией, посвященной принятию экстракта розмарина. В эксперименте использовался концентрированный экстракт No1 Rosemary Water, единственного коммерчески доступного напитка, который сочетает экстракт розмарина с родниковой водой и другими добавками. Исследования основаны на предыдущих исследованиях доктора Мосса, в которых показаны преимущества аромата розмарина в усилении функции памяти.

Доктор Марк Мосс и его команда провели серию тестов для измерения когнитивных характеристик человека, сосредоточившись на памяти. Эти тесты были разработаны для оценки способности участников сохранять и манипулировать информацией. Во многих тестах группа, пьющая No1 Rosemary Water, показала улучшение способности отозвать информацию и завершить свои познавательные задачи.

Участникам теста каждый раз давали 250 мл концентрированной воды. Через 20 минут после ее употребления экспериментальная группа выполняла свои задачи, а исследователи измеряли их мозговой кровоток, чтобы оценить, насколько эффективно организм извлекает энергию по сравнению с контрольной группой.

У тех, кто пил No1 Rosemary Water, снимки показали среднее увеличение на 15% в производительности, а также увеличение уровней дезоксигенированных эритроцитов, протекающих через их мозг. Исследователи полагают, что это указывает на то, что мозг извлекает энергию, которую он требует, чтобы выполнить задачу более эффективно.

Результаты исследования показали 15% улучшение серии заданий памяти в экспериментальной группе по сравнению с группой плацебо. Поэтому текущее исследование поддерживает совокупность доказательств того, что розмарин имеет потенциал для улучшения некоторых аспектов когнитивного функционирования на основе памяти. Также, исследование является первым доказательством цереброваскулярного преимущества при употреблении розмарина и предполагает улучшение выделения кислорода в контрольной группе во время когнитивных задач.

Доктор Марк Мосс полагает, что эта работа подтверждает результаты предыдущих исследований, предполагающих, что «розмарин предлагает ряд интересных возможных приложений для укрепления здоровья, от антиоксидантной и антимикробной до гепатопротекторной и противоопухолевой активности».

В частности, команда полагает, что присутствие 1,8-цинеола и розмариновой кислоты, обнаруженных в No1 Rosemary Water, может иметь важное значение для обеспечения улучшенной познавательной способности.

«Результаты этого исследования показывают, что есть статистически достоверные улучшения в функции памяти благодаря употреблению No1 Rosemary Water. Фактически, я бы сказал, что выстрелы действуют как турбонаддув для мозга», - говорит д-р Мосс.

No1 Rosemary Water разработана с использованием уникальной и секретной комбинации процессов экстракции. В напитке используется только свежий розмарин (не высушенный), а трава холодно варится, чтобы убедиться, что все активные соединения, найденные в природе, извлечены.