Во втором туре губернаторских выборов в Хакасии будет участвовать один кандидат

15.10.2018 21:55



11 ноября в Хакасии состоится второй тур губернаторских выборов, в которых примет участие только один кандидат, пишет Интерфакс. Это будет кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Жители Хакасии проголосуют "за" или "против" данного кандидата и, если он не наберет 50% + 1% голосов избирателей, то в Хакасии пройдут повторные выборы главы региона, которые состоятся в течение трех месяцев.