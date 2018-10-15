Один из фигурантов «дела Скрипалей» работал официантом в Санкт-Петербурге

15.10.2018 21:16



Один из фигурантов "дела Скрипалей" Александр Петров, которого спецслужбы Великобритании называют Александром Мишкиным, работал официантом в бистро «Гарсон» в Санкт-Петербурге во время своей учебы, пишет РБК. Такую информацию предоставил "Дождь", ссылаясь на заявление арт-консультанта Николая Евдокимова. По словам Евдокимова, Мишкин учился в Военно-медицинской академии им. Кирова на врача.