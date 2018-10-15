Ярош отозвал бойцов УДА с передовой на Донбассе

15.10.2018 20:57



Бойцы «Украинской добровольческой армии» уходят с передовой на Донбассе. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины и лидер УДА Дмитрий Ярош, пишет Лента.ру. По его словам, бойцы уходят с передовой, но не уходят с войны. Теперь, они сосредоточат свою деятельность на развитии территориальных отрядов обороны страны для того, чтобы собрать всех тех, кто ранее воевал на Донбассе, но в настоящее время не принимает участие в боевых действиях, в "единый ударный кулак".