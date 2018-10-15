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РПЦ разрывает все отношения с Константинопольским патриархатом

15.10.2018 20:30
РПЦ разрывает все отношения с Константинопольским патриархатом

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Священный Синод Русской православной церкви принял решение о прекращении всех отношений с Константинопольским патриархатом, пишет РИА Новости. По его словам, данное решение вынужденное и принято из-за "беззаконных и антиканоничных решений" Константинополя, касающихся предоставления автокефалии Украинской церкви.

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