РПЦ разрывает все отношения с Константинопольским патриархатом

15.10.2018 20:30



Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Священный Синод Русской православной церкви принял решение о прекращении всех отношений с Константинопольским патриархатом, пишет РИА Новости. По его словам, данное решение вынужденное и принято из-за "беззаконных и антиканоничных решений" Константинополя, касающихся предоставления автокефалии Украинской церкви.