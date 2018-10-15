Путин поручил не допустить увеличения стоимости строительства ЦКАД

15.10.2018 19:58



Владимир Путин дал указание Правительству РФ разработать меры по недопущению подорожания стоимости строительства ЦКАД, сообщает ТАСС. Кабинету министров поручено в месячный срок сформировать штаб оперативного управления, с целью завершения строительства ЦКАД, а также для разработки единого графика ликвидации отставания в строительстве. Помимо этих задач, на штаб возложат функции по контролю за достаточностю производственно-материальной базы, контроль за графиком строительства, контроль за техническими и трудовыми ресурсами.