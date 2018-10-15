Тарасов подал в суд на бывшую жену из-за алиментов

15.10.2018 19:37



Игрок футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену, дабы избежать выплаты алиментов в размере 15 млн. рублей, сообщают Известия. Решение о выплате алиментов за дочь от первого брака было вынесено еще в 2011 году, но не смотря на солидные гонорары, футболист регулярно не доплачивал часть от установленной ежемесячной суммы, в связи с чем бывшая жена подала иск в суд, дабы взыскать всю сумму задолженности. Тарасов принял ответные меры и подал встречный иск, в котором требует пересчитать размер ежемесячной суммы выплат и в связи с этим уменьшить итоговую сумму, заявленную в иске бывшей жены.