Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова: Готовьте деньги

15.10.2018 18:51



Непобежденный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер, с профессиональным рекордом 49-0, сделал заявление на своей странице в твиттере, в котором сказано что Хабиб Нурмагомедов бросил ему вызов, оставив сообщение на странице Леонарда Эллербе, сообщает "Советский спорт". "Готовьте деньги!", - заявил боксер. Напоминаем, Хабиб Нурмагомедов совсем недавно защитил титул чемпиона промоушена UFC, выступив против ирландского бойца Конора Макгрегора, который, в свою очередь, в прошлом году встретился в поединке с Мейвезером по правилам бокса. Мейвезер вышел победителем, одержав убедительную победу техническим нокаутом в 10 раунде.