Правительство засекретило план дедолларизации экономики‍

15.10.2018 17:29



Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что все документы, относящиеся к плану дедолларизации экономики России находятся под грифом "Для служебного пользования", сообщает Коммерсантъ. Также он объяснил, что все основные меры по воплощению данного проекта были озвучены и вопросов, касательно данного плана действий, возникнуть не должно. Проект направлен на снижение зависимости российской экономики от доллара и на стимуляцию расчётов в национальной валюте.