На Урале осудили экс-главу завода, на которого жаловались Путину

15.10.2018 17:20



Нижнетагильский суд приговорил к двум годам колонии бывшего главу и совладельца НТЗТИ (Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий) Дениса Кокорина, по обвинению в мошенничестве, сообщают РИА новости. Осужденного также оштрафовали на 500 тыс. руб. Ранее на Дениса Кокорина пожаловались работники его предприятия за задержку зарплат на общую сумму порядка 13 млн. рублей, но не абы кому, а президенту Российской Федерации. Глава страны лично попросил промышленника выплатить работникам деньги.