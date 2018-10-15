Навальному не стали предъявлять обвинений по делу о клевете

15.10.2018 15:50



Алексей Навальный завил, что ему не стали выдвигать обвинения по уголовному делу о клевете, заведенному еще в 2016 году, в ходе которого его вызвали к следователю 15 октября, сообщает Интерфакс. Сообщается, что следователь не смог дать вразумительный ответ адвокату Навального на вопрос, по какой причине не выдвинуты объявления. Как считает политик это связано с "шумихой" в СМИ, из-за его вызова к следователю.